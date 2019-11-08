GAÜN dinamik acil tıp sempozyumu başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi ile Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) işbirliği kapsamında düzenlenen Dinamik Acil Tıp Sempozyumu IV açılış töreni GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Kongrenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep'in şehir ve üniversite olarak çok dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Son 20 gün içerisinde 14. Kongre ve sempozyum gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan bilimsel aktiviteler yapılırken diğer taraftan sanatsal, sportif aktiviteler yapılıyor ve doya doya şehir bunu yaşıyor. İşte bu bizim Gaziantep farkı da ortak aklı harekete geçiren önemli farklılığımız” dedi.

En kutsal meslek bizim mesleğimiz

Prof. Dr. Gür, “Ben aynı zamanda hekimim, sizden birisiyim. İyi bir orkestra şefisiniz aynı zamanda iyi bir arabulucu ve iknacısınız, stres yöneticisiniz. En sıkışık zamanlarda bile hastanın hayatını kurtarırken sizi anlamayan, o çilenizi algılamayan hasta yakını tarafından her an darp edilebilirsiniz. Acilcilerin en önemli meselelerinden birisi de diğer hekim arkadaşlarıyla maalesef hasta arasında kalmaları. Hekim olarak hayatında, mesleğinde en çok mutlu olanlardan birisiyim ve sizin bu konuda çok mutlu olduğunuzu görmek istiyorum. Sıkıntılarınıza rağmen yine de en kutsal meslek bizim mesleğimizdir” şeklinde konuştu.

Kuzey Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise, Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün davetlisi olarak iki gündür Gaziantep'te olduklarını ifade ederek, “Biraz önce Balkanlarda Türkler konulu konferansımız vardı. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi ile Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalayacağız. Dolayısıyla Balkanları Gaziantep'e taşıyacağız. Gaziantep'i de Avrupa'ya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Gaziantep'in çok güzel ve özel bir şehir olduğunu belirttiği konuşmasında, “Gaziantep Üniversitesi de Türkiye için çok mümtaz bir üniversite. Hepimizin çalışmak istediği Türkiye'de rol model olmuş, özel bir üniversite” dedi.

Acili iyileştirmemiz lazım

Acili anlamanın kolay olmadığını, acili herkesin doktorların, sağlıkçıların, başhekimlerin, rektörlerimizin, bakanlarımızın anlaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Cander, “İnsanlar üç şeyden kaçamaz; doğum, acil ve morg. O yüzden bu acili bizim iyileştirmemiz lazım. İşte Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür acilin kıymetini en iyi bilen yöneticilerden biri olduğu için bir rol-model. Yıllardır Gaziantep Üniversitesi gibi büyük bir üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesini yine bir Acil Tıp Uzmanı hocamızın yönetmesi Rektörümüzün ne kadar acili bildiğini, vizyonunun geniş olduğu bir kez daha gösteriyor. Acil tıpta çalışanlar hayatımızın en önemli insanlarıdır” ifadelerine yer verdi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı da konuşmasında, “Emdate ekibi dün ziyaretimize geldi. Diğer illerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ellerine sağlık diyorum. Bu kongreye ev sahipliği yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür ediyor, kongrenin verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında; Gaziantep'te kalbinden bıçaklanan görev şehidi Dr. Ersin Arslan anısına GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Feridun Işık ve konuşmacılarla birlikte Dr. Ersin Arslan'ın annesine çiçek takdim edildi.