GAÜN dünya'nın en iyi üniversiteleri listesinde

S. News Ranking, 2019 raporu yayınlandı. Sonuçlara göre, büyük, kaliteli, uluslararası üniversite hedefine emin adımlarla ilerleyen Gaziantep Üniversitesi, ‘Dünya'nın En İyi Üniversiteleri” arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Uluslar arası değerlendirme kuruluşlarının referans olarak kabul ettiği kurumlar arasında yer alan US News, üniversiteleri global ve bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınların aldığı toplam atıf, doktora mezun sayısı ve uluslar arası işbirliği gibi 12 kriterde değerlendirerek, 75 ülkeden, bin 372 üniversiteyi başarılı üniversite sıralamasına aldı. Gaziantep Üniversitesi 33 skor ile Dünya'nın en iyi 890. Üniversitesi seçildi. 20 binin üzerindeki üniversitenin değerlendirildiği bu sıralamaya esas araştırmada, Boğaziçi Üniversitesi 234, ODTÜ 367, İTÜ ise 376. oldu.

Tıp ve mühendislikten müthiş başarı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, URAP 2017 - 2018 Dünya Alan Sıralaması'nda Gaziantep Üniversitesi'nin özellikle Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Mühendislik Dalı'nda başarılı sonuçlar aldığına işaret ederek, “Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi, dünyanın binlerce mühendislik fakültesi arasında 982. Sırayı kazanırken, Türkiye'de ise 25. Sıraya yükseldi. Bu fakültemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü Dünya'nın 387, Türkiye'nin 6. Başarılı İnşaat Mühendisliği Bölümü oldu. Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında da üniversitemiz tıp fakültesi, Türkiye'nin en başarılı 20. fakültesi olurken, dünya sıralamasında 936. sırada yer almayı başardı” ifadelerini kullandı.

Hedef daha üst sıralar

Gaziantep Üniversitesi'nin dünyanın birçok üniversitesi ile işbirliği içinde olduğunu, dünyanın 107 ülkesinden 4 binin üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN'ün elde ettiği başarının önemine işaret ederken, “Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülke üniversitelerinin Dünya'nın en iyi üniversiteleri listesine girmesi, uzun süreç gerektiren, ulaşılması zor bir başarı” dedi. Elde edilen başarıyı yeterli görmediklerini, çıtayı daha da yukarıya taşıyacaklarını belirten Rektör Gür, “Çünkü, güçlü bir akademik kadromuz var. Başta mühendislik ve tıp olmak üzere birçok dalda çok iyi durumdayız. Başarı sıralamasında daha üst sıralarda yer almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 9. sıraya yerleşti. Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, işbirliği ve etkileşim, ekonomik katkı ve ticarileştirme, Fikri Mülkiyet Havuzu, Girişimcilik ve Yenilikçilik kültüründeki yerimizi hep üst sıralara taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni adımlar atacağız

Gaziantep Üniversitesi öğretim kadrosunun yeni başarılara imza attığını, son olarak Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman'ın önce Aziz Sancar, ardından da 2018 TÜBA Uluslararası Akademi Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'nü kazandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Önümüzdeki süreçte, öğretim üyelerimizin akademik çalışmalarını desteklemek üzere yeni uygulamalara gideceğiz. Ödüllendirmede çeşitlilik sağlayacağız. Bilimsel araştırmaların desteklenme sürecinin daha hızlı işletilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. Ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin oluşturulması yolunda yeni adımlar atacağız. Türkiye'nin 3 dilde eğitim veren tek üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'de ilklere imza atan bir üniversite olmaya devam edecek” diye konuştu.