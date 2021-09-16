GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri keplerini mezuniyet için fırlattı

Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Mezuniyet töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAÜN'lü olmanın önemine vurgu yaparak yeni mezunlara çalışma hayatlarında başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Özaydın, mezun öğrencilere seslendiği konuşmasında, “Mutluluklar paylaşıldıkça artar, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Eğitim Fakültesini önemli buluyorum. Türkçemize sahip çıkın. Kendinizi yenileyin. Yenilemeyenler, yenilir. Kendini yenileyenler ise kendinden emin olur ve ayakta kalır. Gelişme ve yeniliğe sürekli açık olun. Karamsar olmayın, iyimser olun. Türkiye'nin önü açıktır. Ülkemiz ve bizler için çok önemli insan kaynağısınız ve geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Üniversitenizle bağınızı asla kopartmayın. Sizlerle bağımızı kopartmayacağız. Sizleri bırakmıyoruz sadece mezun ediyoruz. Her zaman Gaziantep Üniversitesinden mezun olmanın onurunu taşıyacağınızı biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Öğretmen, öğrencilerinin modeli olan kişidir”

Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ise, pandeminin halen devam ettiğini ancak bu süreçte okuldan üç dönem uzak kalmanın herkes için zor geçtiğini ifade ederek, “Mezuniyet törenini eğitim-öğretim yılının hemen sonunda yapmak istemiştik ama aşılanma ile daha iyi zamanların geleceğini öngörmüştük ancak bu pandemi birçok öngörümüzü boşa çıkardı. Üniversitemiz uzaktan eğitimin alt yapısını oluşturmada iyi şartlar oluşturan üniversitelerden biriydi. Fakülte olarak öğrencilerimizin kendi alanlarında daha iyi yetişebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için her türlü destek verme çabası içerisinde olduk. Bu mezuniyet töreni ile birlikte öğrencilik hayatınızı tamamladınız ve öğretmen olma yolunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrenci yetiştirme konusunda en iyi şekilde kullanacağınızdan şüphemiz yok. Öğretmen, davranışları ile öğrencilerinin modeli olan kişidir. Sizin rol model olmanız ile gelecek nesiller şekillenecektir. Bunun yanında Türkçe Öğretmeni olarak en temel becerileri kazandıran öğretmenlik alanı sorumluluğunu da üstleneceksiniz. Öğrencilerinize okuma, sözlü olarak kendini ifade etme, yazılı olarak kendini ifade etme ve dinleme becerileri kazandıracaksınız. Bu beceriler 21. yüzyıl becerileri olarak ifade edilen birçok becerinin de temelidir. Gelecek nesillerin bu yeterliliklere sahip olması konusunda sorumluluğunuzun farkında olun” diye konuştu.

Tören, protokol üyelerinin ve akademisyenlerin bölümlerde dereceye giren ve mezun olan öğrencilere hediye ve başarı belgelerini vermelerinin ardından kep atılmasıyla sona erdi.