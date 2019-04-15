GAÜN eğitim fakültesi proje toplantısına ev sahipliği yaptı

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini ve okullarda sosyal içerme kültürün yerleşmesini desteklemek amacıyla yürütülen projenin son toplantısına İspanya, İtalya, Romanya ve Slovakya'dan öğretmen, idareci ve öğretim üyeleri katıldı.

GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melike Özyurt, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tunç, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Bilge Kuşdemir Kayıran ve Dr. Öğretim Üyesi Zehra Keser Özmantar tarafından yürütülen,beş gün süren çalışmada projenin genel değerlendirmesi, saha ziyaretleri ve kapanış paneli gerçekleştirildi.

Projenin yerelde yürütülen çalışmaları kapsamında işbirliği yapılan İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi ve Gaziantep Bahçeşehir Koleji öğrencileri WISH Projesi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları yurtdışından gelen misafirlere sundular. Öğrencilerin proje kapsamında yaptıkları çalışmalar, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları anlatmak amacıyla hazırladıkları kısa film ve şarkılar katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Saha ziyaretleri kapsamında ise Alzheimer Hastalarının ve Yakınlarının Buluşma Merkezi (Moral Evi), Engelsiz Yaşam Merkezi, Kaşıbeyaz Geçici Eğitim Merkezi ve Mutlu Kafe ziyaret edilerek bu merkezlerde sosyal içerme konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ayrıca Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Kalman, katılımcılara Suriyeli öğrenciler konusunda Gaziantep Üniversitesi ve fakültede yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi. 350 öğrenci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış panelinde ise WISH projesi kapsamında hayata geçirilen sosyal içerme konusunda örnek teşkil eden proje çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, 2017 yılından bu yana yürütmekte oldukları proje kapsamında çok başarılı çalışmalara imza atıldığını belirterek, üniversite okul işbirliğinde yürütülen çalışmalara verdikleri önemi dile getirdi. Prof. Dr.Özmantar, bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalara her zaman destek vereceklerini açıkladı.