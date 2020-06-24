GAÜN engellileri engelsiz farketme projesi ortakları çevrimiçi ortamda bir araya geldi

Geçtiğimiz Eylül ayında, “Engellileri Engelsiz Farkedelim” sloganıyla başlayan projenin amacını, yükseköğretimde engelli bireylerin haklarına yönelik farkındalıklarının arttırılması ve zihinsel bir dönüşüm ortaya koymak olduğunu ifade eden Proje Koordinatörleri Prof. Dr. Can Demirel ve Prof. Dr. Emine Koban, gerçekleştirilen toplantı ile ilgili, “COVID-19 pandemi süreci nedeniyle eğitimde daha yoğun bir dijitalleşme süreci yaşadık. Diğer yandan yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği projesini kesintisiz olarak devam ettirmek adına proje faaliyetlerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak projemizin fikirsel çıktılarından ilki olan ve engellilerin yükseköğretimdeki ihtiyaçlarını ortaya koymayı amaçladığımız anket çalışmamızı Türkiye, Yunanistan ve Polonya ile eş zamanlı olarak çevrimiçi şekilde gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu çevrimiçi toplantı ile de, yerel ve ulus ötesi ortaklarımız ile süreci değerlendirme fırsatı bulduk” dediler.

GAUZEM uzaktan eğitim altyapısı kullanıldı

Toplantı, Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (GAUZEM) alt yapı olanakları kullanılarak, Yunanistan, Polonya, Gaziantep ve Bursa Uludağ Üniversitesi proje ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Proje Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ile yerel ortak Bursa Uludağ Üniversitesi ve ulus ötesi proje ortakları Yunanistan Thesally Üniversitesi, Polonya AHE Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor. Proje ile ilgili detaylı bilgi için: https://e-abilityproject.com/