GAÜN geleceğin pilotlarını yetiştiriyor

Öğretim Üyesi Mehmet Hanifi Doğru ile Uçuş Eğitim akademisi pilotları tarafından hazırlanan pilotaj tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Dr. Öğretim Üyesi M. Hanifi Doğru, pilot olmanın bir hayal olduğunu ve adayların bu hayallerinin Gaziantep Üniversitesi Uçuş Eğitim akademisi tarafından gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı. Dr. Öğretim Üyesi Doğru, şu an Uçuş Eğitim Akademisi bünyesinde hususi pilot lisansı PPL(A), gece uçuş yetkisi NR(A), uçuş öğretmeni FI(A) eğitimleri verildiğini, tecrübe uçuşu (PIC(A)) ve lisans yenileme (L/Y) yapıldığını belirtti.

Toplantıda katılımcılara, pilot olmak için alınması gereken tüm eğitimler ve safhalar ile ilgili detaylı bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi M. Hanifi Doğru, “Gaziantep Üniversitesi Uçuş Eğitim Akademisi bünyesinde 2017 Mayıs ayından bu zamana kadar 10 öğrencimiz pilot lisansını PPL (A) aldı ve havayolu pilotu olmak için eğitimlerine devam ediyorlar. Bununla birlikte 13 öğrencimiz PPL(A) lisansı almak için eğitimlerine devam ediyorlar. Bu eğitimlere ek olarak, Gaziantep Üniversitesi Uçuş Eğitim akademisinde uçuş öğretmenliği lisansı FI (A) ve Teorik Bilgi Öğretmenliği yetkisi de (TBÖ) veriliyor” dedi.

Etkinliğe, Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, personelleri yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.