GAÜN Geleneksel Nar Festivali gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri geleneksel hale getirdiği Nar Festivali'nde nar ekşisi yaptı.

GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenen festivalde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Nar Festivali'nin artık Gaziantep Üniversitesi'nin geleneği haline dönüştüğünü belirterek, “Umuyorum uzun yıllar daha bu festivali tekrarlayacağız. En güzel yanı; kendi bahçemizde Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezimizin kendi alanlarında yetişmiş narlardan yapıyor olmamız. Öğrencilerimizin büyük emek vererek hazırladıkları bu nar ekşisiyle de harika tatlar oluşuyor. Geldiğimde her defasında öğrencilerimizi eğlenirken görüyorum. Hem eğleniyorlar hem de Gastronomi öğrencilerimiz öğreniyorlar, sunum tekniklerini ve yapılışını kavrıyorlar. Bu da bizim açımızdan pratik uygulamayla teoriğin birleşmesi anlamına geliyor. Katkı sağlayan tüm hocalarıma, bu festivali hazırlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

"Öğrencilerimiz yerinde öğreniyorlar"

Nar Festivali etkinliğini Türk Mutfağı dersi kapsamında yaptıklarını kaydeden GAÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk,“Öğrencilerimizin Türk mutfağındaki ürünleri tarladan sofraya dediğimiz anlayışla yerinde üretimle, ağaçtan topladığımız narları elleriyle ayıklayarak daha sonra geleneksel yöntemlerle ezerek suyunu çıkarıp, bakır kazanlarda kaynatarak nar ekşisi haline getiriyoruz. Öğrencilerimiz tüm üretim aşamalarını yerinde görerek uygulamış oluyorlar. Bu anlamda Türk Mutfağına büyük bir katkı sunmuş oluyoruz. Geleneksel yöntemlerin unutulmasının önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin eğlenerek nar ekşisi yapmayı öğrendiği festivale, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda katıldı.