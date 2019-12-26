GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrenci proje pazarı

Gıda Mühendisliği'nde düzenlenen etkinliğe 92 proje katıldığını belirten GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, öğrencilerin bu ders kapsamında yaptıkları çalışmalarda araştırma yapmayı, bulgularını yorumlayıp raporlamayı ve sunmayı öğrenerek bundan sonraki profesyonel çalışmaları için bir anlamda motivasyon ve tecrübe sağladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Maskan, “Un ve unlu mamuller, margarin, bitkisel yağ, meyve-sebze, hububat-bakliyat, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri işleme, bitki ve bitki ekstraktlarının değerlendirilmesi gibi gıda sanayinin aşağı yukarı bütün sektörlerini kapsayan bu etkinlikte hem araştırma-geliştirme hem de ürün geliştirme üzerine çalışmalar bulunuyor. Gıda sektörünün bir sorununu çözmeyi hedefleyen veya sanayide uygulama potansiyeli olan bir ürün-süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik araştırma konularını kapsamakta olup sanayicilerimizin dikkatine sunulmaktadır” diye konuştu.