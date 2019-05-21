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GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden okul boyama etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı ve Resim Bölümleri Öğretim Üyeleri Doç.

Dr. Nazan Kalebek Avcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Vuruşkan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen Yücelen ve Öğr. Gör. Özlem Çoşkun tarafından yürütülen Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi kapsamında okul boyama etkinliği gerçekleştirildi. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı olan Uluyatır Anaokulu'nun ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dış cephe duvarları Moda ve Tekstil Tasarımı ile Resim Bölümü öğrencileri tarafından oluşan ekiple eş zamanlı olarak boyandı. Etkinlikte öğrenciler öncesinde gerçekleştirdiği tasarımlarını okul duvarlarına aktardı. Yaklaşık 6 saat süren duvar boyama etkinliği, özellikle anaokulu çağındaki çocukların oldukça dikkatini çekti.

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