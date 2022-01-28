GAÜN hastaneleri, sağlık turizminde dünya markası olma yolunda

Daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almaya hak kazanan GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Gaziantep bölgesinin yanı sıra Ortadoğu ve Körfez ülkelerine de sağlık hizmeti verecek. Bölgede en iyi sağlık hizmeti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen GAÜN hastaneleri, uluslararası kaliteli sağlık hizmeti yolunda önemli bir protokole imza attı.

Konuyla ilgili bilgi veren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, dünyanın ve Türkiye'nin popüler sektörleri arasında yer alan sağlık turizminde GAÜN hastanelerinin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, Türkiye'de Tarımsal sanayi, hububat, halı, tekstil gibi birçok alanda en fazla ihracat yapan 5. kent olan Gaziantep ihracatına sağlık hizmetini de eklemek istediklerinin altını çizdi.

“Gaziantep'e de ekonomik açıdan kazanç sağlayacak”

Kaliteli hizmet anlayışıyla sağlık turizmini uluslararası boyuta taşımak istediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Hem teorik hem de pratik olarak Türk sağlığı dünya standartlarının üstünde. Gaziantep Üniversitesinin bütün birikimini hem bölgeye hem de uluslararası hastalara sunacağız. Sağlık turizm sayesinde, Gaziantep ekonomik açıdan da kazanç sağlayacak. Amacımız sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen hastanelerden biri olmak. Dünyanın her yerinde kaliteli, hızlı ve etkili sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini en başarılı şekilde karşılayacağız. Dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi ekipmanlarımızın yanı sıra misafirperverliğimiz ve Gaziantep'in eşsiz mutfağı ile hastalarımızı ağırlayacağız” diye konuştu.

Protokol törenine; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ve yetkili firma sahibi adına Emin Genç katıldı.