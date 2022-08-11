GAÜN Hastanesi ailesi büyümeye devam ediyor

Meme Radyolojisi ve Girişimsel Meme Radyolojisi alanlarında GAÜN Hastanesi bünyesinde göreve başlayan Radyoloji hekimi Doç. Dr. Deniz Esin Tekcan Şanlı, bölgede yalnızca GAÜN Hastanesi bünyesinde uygulanan tanı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

Gaziantep'te ve bölgede yalnızca GAÜN Hastanesi bünyesinde yapılan Tomosentez ve Elastografi uygulamalarının her hastada rutin olarak başladıklarına dikkat çeken Şanlı, “Tomosentez, Mamografi çekimi sırasında ardışık görüntüler alarak memeyi kesitsel incelemeye yarayan yeni bir inceleme yöntemidir. Üstelik radyasyon dozu diğer geleneksel Mamografi cihazlarından daha düşüktür. Memede kitle saptama, karakterizasyonunda ve lokalizasyonunda normal mamografiye göre üstündür. Elastografi ise ultrasonografiye ek olarak yaptığımız tamamlayıcı bir görüntüleme yöntemidir. Kitlelerin sertliğini değerlendirmeye, bu sayede kötü huylu (malign) kitleleri iyi huylulardan ayırt etmeye yarar. Kitleye yönelik biyopsi kararı vermede bize oldukça yardımcıdır. Biz bu yöntemleri hastanemizde başarıyla yürütmekteyiz” dedi.

Doç. Dr. Deniz Esin Tekcan Şanlı, “Mamografi ve ultrasonografi ile tanı konulamayan ya da şüpheli görüntüleme bulguları olan hastalarda ise ‘Dinamik Meme Manyetik Rezonans' görüntülemeden sıklıkla faydalanmaktayız. Bunun haricinde meme kanseri tanısı konulan hastalarda hastalığın yayılımını, tedaviye yanıtını değerlendirmek ve cerrahi yöntem açısından yol göstermek açısından da ‘Dinamik Meme Manyetik Rezonans' görüntülemeyi günlük pratiğimizde de oldukça sık kullanmaktayız. Elde ettiğimiz radyolojik görüntüleri Amerika ve Avrupa standartlarına göre değerlendirip bulgularımızı kategorize etmekteyiz ve hastalarımızı tanı, tedavi ve takip açısından doğru bir şekilde yönlendirip belli aralıklarla kontrollerini yapmaktayız” diye konuştu.