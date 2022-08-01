GAÜN Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. Hakan Eren atandı

Dr. Hakan Eren, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Belgin Alaşehirli'nin Başhekimlik görevinden istifa etmesi üzerine başhekimliğe Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği görevine Prof. Dr. Hakan Eren atandı. Yeni görevine başlayan Başhekim Prof. Dr. Hakan Eren, Rektör Arif Özaydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başhekim Eren'e Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Sait Menzilcioğlu ve Doç. Dr. Mehmet Karadağ da eşlik etti.

“Hizmeti en üst seviyeye taşıyacağız”

Bölgenin en büyük hastanesi olan GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki sağlık hizmetini üst seviyelere taşıyacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, sağlık alanında yeni projelerle halka en iyi şekilde hizmet edeceklerini vurgulayarak, başhekimlik görevine yeni başlayan Başhekim Prof. Dr. Prof. Dr. Hakan Eren'e görevinde başarılar diledi.

“En iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz”

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Prof. Dr. Prof. Dr. Hakan Eren ise bu önemli görevi ekibiyle birlikte layıkıyla yerine getirmek için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi. Prof. Dr. Eren, “Bölgenin en büyük hastanesi olmamız nedeniyle beklentiler çok yüksek. Halkın bu beklentileri yönünde hizmetleri ilerletip en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Yeni ekibimizle elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.