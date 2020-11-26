GAÜN hastanesi hekimleri immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor

Ülkemiz ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Covid-19 hastalığının tedavisi kapsamında büyük bir özveriyle çalışan hekimler hastalıkla mücadele ederken immün plazma bağışı yaparak da şifa dağıtıyor. Bağışçıları bağış esnasında ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli Covid-19 geçiren ve iyileşen hekimleri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Hekimlere teşekkür eden Başhekim Alaşehirli, “Bu zorlu günlerde insan sağlığı için büyük bir özveriyle çalışarak takdir toplayan hekimlerimiz immün plazma bağışçısı olarak da hayat kurtarmaya çalışıyor. Hekimlerimizin zorlu şartlar altında vermiş oldukları bu mücadele, özveri ve hassasiyet gurur veriyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan herkese de çağrı yapıyorum. Plazma bağışçısı olarak 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz” dedi.

GAÜN Hastanesinde görev yapan ve bağışta bulunan 10 hekimden biri olan Dr. Ercüment Öztürk ise bağış ile ilgili, “Gaziantep Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesinde hekim olarak çalışmaktayım. Covid-19 hastalığını yaklaşık iki ay önce geçirmiş bulunmaktayım. Vücudumuzda bu hastalığa karşı oluşan antikorların başka insanlara faydası olması ümidiyle kan bağışçışı olmak istedim. Bu hastalığı geçiren herkesin yeterli süre geçtikten sonra bağışçı olarak başka insanlara yardımcı olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üç kişinin hayatını kurtarabilirsiniz”

GAÜN Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Haydaroğlu Şahin ise, “İmmün Plazma; Covid-19 virüs enfeksiyonunu geçiren ve iyileşen kişilerden elde edilen antikor içeren plazmanın, aktif virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalara tedavi amacıyla verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda vericiden plazma transfüzyonu ile hastaya geçen ‘pasif bağışıklık antikorları' özellikle aktif virüs enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan ve hastalığı ağır geçiren hastalardaki hedef organların hasarını azaltabilmekte ve etkili patojenler doğrudan nötralize edilebilmektedir. Plazma bağışçısı olmak isteyenlerin klinik olarak iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra en az 2 adet PCR test sonucunun da negatif olması gerekmektedir. Bu koşullar altında immün plazma vericisi olabilirsiniz. Ancak klinik iyileşmenizin üzerinden 28 gün geçti ise PCR test negatifliği şartı aranmamaktadır” şeklinde konuştu.

İyileştikten en az 14 gün sonra bağışçı olunabileceğini vurgulayan Şahin , “En fazla 3 ay içerisinde İmmün plazma bağışı yapılabilirsiniz. On gün ara ile bir ay içerisinde en fazla 3 kez olmak kaydıyla bağış yapılabilir. Bilinmelidir ki bir bağış sırasında plazma vererek 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz” diye konuştu.