GAÜN Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü kutlandı.

GAÜN Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastane yöneticileri ve hasta hakları birimi çalışanları yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastaların taleplerinin dinlendiği ziyarette; hasta ve hasta yakınlarına haklarının ve sorumluluklarının neler olduğuna dair bilgiler verilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Hastalarla yakından ilgilenen Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Alper Mete, “26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla idari kadromuz ve hasta hakları birimi çalışanları ile birlikte hastanemizde yatarak tedavi gören hastalarımızı ziyaret etmek istedik. Bu ziyaret vesilesiyle hasta ve hasta yakınlarının problemlerini dinledik ve problemleri yerinde çözümledik. Hastalarımızın hastanemizden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için tüm çalışanlarımızla her zaman gayret göstermekteyiz. Ancak aynı özveriyi hasta ve hasta yakınlarımızdan da bekliyoruz. Hasta ve hasta yakınlarından da sorumluluklarına uymaları hususunda özen beklemekteyiz” dedi. Hasta Hakları biriminin işleyişi ile ilgi bilgi veren Hasta Hakları Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı Zülfiye Çiftçi ise, “Hasta hakları sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kişilerin yeterli ve kaliteli tıbbi bakımı alarak yeniden sağlığını kazanmasını destekler. Birimimize müracaat eden hastalarımızın sorunları genellikle birimimiz içerisinde anlık olarak çözülmektedir. Ancak bazı durumlarda kişisel haklar gereği; kişisel dilekçe, CİMER, GİMER, SABİM başvuruları ve dilek- şikâyet kutuları kullanılarak da bizimle iletişime geçilmektedir. Bu gibi başvurularda kişilerin mahremiyetleri koruyarak gerekli araştırmalar yapıyor, şikâyet konusuna göre çözümler buluyoruz. Birimimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın güler yüzlü çalışmaları sonucunda hastalarımızın çoğu çözüm üretilmiş şekilde hastanemizden ayrılıyor. Bugün de 26 Ekim Hasta Hakları Günü olması dolayısıyla hastalarımızı ziyaret ettik. Hastane idaremizle birlikte sorunlarını dinledik ve yerinde çözümler ürettik” ifadelerine yer verdi.