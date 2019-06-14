GAÜN Hastanesi'nde anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi

GAÜN Hastanesi'nde bebek dostu hastane olması sebebiyle İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün katkılarıyla Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenlendi.

Anne sütüyle ilgili farkındalık oluşturma sebebiyle düzenlenen eğitim, hastane seminer salonunda gerçekleştirildi. Emzirmeyi değerlendirmek, emzirme öyküsü alma, emzirilen bebeğin izlenmesi, emzirilemeyen bebekler, meme ile ilgili durumlar, emzirme ve anne sağlığı, özel durumlarda emzirme, annelere destek uygulamaları gibi konuların konuşulduğu eğitim programına; GAÜN Hastanesi bünyesinde görev yapan hemşireler, İl Halk Sağlığı'nda görev yapan aile hekimleri ve hemşireler katıldı.

Üç gün boyunca devam eden eğitim programını başarıyla tamamlayan 7 aile hekimi ve 31 hemşireye program sonunda sertifika verildi.

Program, GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Çocuk Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Sucu ve Diyetisyen Büşra Bilen' in katılımıyla pasta kesilmesinin ardından son buldu.