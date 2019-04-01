GAÜN Hastanesi'nde böbrek nakli akademisi tanıtım toplantısı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Türkiye'de bir ilk olan Böbrek Nakli Akademisi Tanıtım ve Eğitim Toplantısı düzenlendi.

Tanıtım toplantısında akademi kapsamında kurulan böbrek nakli okulu ve böbrek nakli atölyesi hakkında kısaca bilgilendirme yapıldı. Böbrek Nakli Okulu'nun ilk dersi böbrek nakli sonrası beslenme konusuyla başladı. Bu güne kadar Gaziantep Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi'nde yapılan yaklaşık 300 böbrek nakli hastasından 150 hasta, donörleri ile birlikte okulun ilk dersine katıldı. Gerek diyaliz hastaları, gerek nakil olmuş hastalar gerekse de bu hastalara böbrek veren donörler için ayrı ayrı eğitimlerin verileceği okulda psikiyatrist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanından oluşan bir kadroyla hastalar ile görüşülerek atölye çalışmaları için çalışmalara başlandı. Bu çalışmaların sonucunda hastalar ile el ele verip onların kendi seslerini duyurabileceği bir platform oluşturulması planlandı. Nefroloji Bilim Dalı ve Böbrek Nakli Klinik Direktörü Doç. Dr. Mehtap Akdoğan'ın beslenme üzerine, Anestezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cesur'un ise dünya görüşü ve hastalık üzerine konuşmalar yaptığı toplantıda böbrek nakli okulunun nakil bekleyen diyaliz hastaları, nakil olmuş tüm hastalar ve böbrek vericilerine açık olduğu vurgulandı. Bu okula bir yıl boyunca kayıt yaptırılabileceği, kayıtların ise GAÜN Tıp Fakültesi böbrek nakli polikliniğinde yapıldığına da dikkat çekildi.

Çok sayıda katılımın olduğu ve yoğun ilgi gören toplantı hekimler ile hastalar arasında soru-cevap yapılmasıyla sona erdi.