GAÜN Hastanesi'nde Deney Hayvanları Kullanım Kursu sertifika töreni

Kursun sertifika programı GAÜN Hastanesi Oditoryumunda gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Gaziantep Üniversitesi hem bilimsel, hem eğitim hem de sosyal anlamda bölgesine büyük değer katan bir üniversitedir. Biz bir taraftan hasta hizmetleri sunuyor bir taraftan öğrenci yetiştiriyor diğer taraftan da yapılacak olan kaliteli çalışmalara da ev sahipliği yapıyoruz. Deneysel çalışmalar projeksiyonu çok yüksek çalışmalardır. Bu çalışmalar için çok iyi bir deneysel laboratuvarınızın olması aynı zamanda hayvan çalışmalarına uygun alt yapınızın olması gerekmektedir. Bu konuda Gaziantep Üniversitesi olarak; hem alt yapı açısından hem hayvan çeşitliliği hem de verilen eğitimler açısından iddialıyız. Ancak sadece laboratuvarın olması da yeterli değildir aynı zamanda bu laboratuvarın düzenli eğitimler vermesi ve sertifikalandırması gerekiyor. Bu konuda da Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek hocamıza teşekkür ediyorum. Hayvan çalışmaları çok önemli çalışmalardır fakat ehliyetli ellerde yapılması gerekmektedir. Hiçbir canlıya zarar gelmesini istemeyiz. Ama bilim denilen şey etik, ahlak çerçevesinde yapılacak deneysel çalışmalarla gelişiyor. Bu sertifika programları benim açımdan büyük bir önem arz ediyor. Bu vesileyle bu eğitim programının düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum” dedi.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek ise, “Sertifika programımızı üniversitemizde dördüncü kez düzenliyoruz. İlkini 2009 yılında düzenlemiştik. Programımıza toplam 43 katılımcı başvurdu. Farklı illerden de katılımcılarımız oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi çerçevesinde eğitimimizi gerçekleştirdik. Ve bu yoğun programımızı başarıyla tamamladık. Eğitim programına katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından eğitim programına katılan 43 kursiyere sertifikalarının verilmesiyle program son buldu.