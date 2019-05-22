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GAÜN Hastanesi'nde “Dünya Tiroid Günü” Toplantısı

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde "25 Mayıs Dünya Tiroid Günü” nedeniyle tiroid hastaları ve yakınları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde "25 Mayıs Dünya Tiroid Günü” nedeniyle tiroid hastaları ve yakınları için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Hasta ve hasta yakınlarına çeşitli tiroid hastalıklarıyla ilgili bilgiler veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu, “Dünya Tiroid Günü nedeniyle hastanemizde hasta ve yakınlarıyla tiroid hastalıkları hakkında bir toplantı yaptık. Toplantıya gelen katılımcılara hem konuları anlattık hem de karşılıklı soru cevaplarla; konuyla ilgili yaşanan sorunları değerlendirdik. Toplantıya katılanlar kendilerine hastalıkları ilgili daha fazla bilgi verilmesi gerektiğini belirttiler. Toplantıda hipertiroidi, hipotiroidi, tiroid kanseri ve gebelerde tiroid hastalığı konuları ele alındı. Faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim” dedi.


Toplantıya katılan tiroid hastaları ve yakınları, tiroid hastalığı hakkında kendilerine verilen bu eğitimi çok beğendiklerini dile getirip bu ve benzeri çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladılar.

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