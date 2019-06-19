GAÜN Hastanesi'nde “Fakülte Söyleşileri” düzenlendi

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde; Gaziantep Üniversitesi, GAÜN Bilimsel Araştırmalar Topluluğu, ATUDER(Acil Tıp Uzmanları Derneği) ve EMDATE-S (Dinamik Acil Tıp Eğitimi) iş birliğiyle tıp fakültesinden mezun olacak hekim adaylarına yönelik “Fakülte Söyleşileri” kapsamında program düzenlendi.

“Mezuniyet sonrasında hekimleri neler bekliyor, mecburi hizmette nelerle karşılaşılıyor, acil servis nasıl bir yer hangi şartlarda çalışılıyor, ekip dayanışmasının önemi nedir, nöbete nasıl hazırlanılmalı, sağlıkta şiddet nasıl önlenebilir, hekime düşen görevler, kaos yönetimi” gibi konuların konuşulduğu program hastane oditoryumunda gerçekleşti.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan konuşmacı Uzm. Dr. Sarper Sağlam program ile ilgili, “Dinamik Acil Tıp eğitiminin fakülte söyleşileri kapsamında Gaziantep Üniversitesi ve ATUDER'in desteklediği bir program düzenledik. Tıp fakültesinden mezun olup mecburi hizmete gidecek olan ve acil serviste çalışacak olan hekim arkadaşların karşılaşacakları problemleri, vaka bazlı olayları, anları anlatarak arkadaşları o günlere hazırlamak istedik. Aynı zamanda kariyer gelişimleri, branş seçimleri noktasında da destek vermek istedik. Bu programımızı şu ana kadar onun üzerinde fakültede gerçekleştirdik. Biz ATUDER'e bağlı bir çalışma grubu olarak işleyiş gösteriyoruz. “Dinamik Acil Tıp Eğitimi” adıyla hareket ediyoruz. EMDATE olarak da biliniyoruz. Grubumuz 60 kişilik acil tıp uzmanlarından ve gönüllü pratisyen hekimlerden oluşuyor. Farklı yerlerde gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızdan çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Kasım ayında yine Gaziantep Üniversitesi'nin desteğiyle pratisyen hekimlere, tıp fakültesi öğrencilerine yönelik bir sempozyum daha gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bizlere destek sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Tıp fakültesi öğrencileri ve birçok sayıda hekimin katıldığı program, katılımcılar için hazırlanan hediye çekilişinin yapılmasıyla sona erdi.