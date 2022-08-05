GAÜN Hastanesi'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında ortaya çıkan görüntüler gerçeği aratmadı.

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahi servisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatında ortaya çıkan görüntüler gerçeği aratmadı. Senaryo gereği gerçekleştirilen tatbikat, binanın birinci katında elektrik panosunda yangın çıkartıldı. Olayı gören çalışanlar tarafından “4444” kırmızı kod aktif duruma getirilerek yardım istendi. UMKE ve İtfaiye ekipleri 2 dakika içerisinde yangın bölgesine ulaştı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tatbikatta; Gaziantep Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, UMKE, 112, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve hastane HAP ekipleri yer aldı.

Tatbikat yerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İl HAP sorumlusu Merve Çapar, “Amacımız afet ve acil durumlarda hastanelerimizi bu tür olaylara karşı hazır olmalarını sağlamak. Bugün de GAUN hastanesinde masa başı ve saha tatbikatları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tatbikatta, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Eren, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Fatih Evyapan, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İl HAP sorumlusu Merve Çapar ve Hastane çalışanları hazır bulundu.