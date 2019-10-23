GAÜN hastanesi'nde hasta hakları günü

GAÜN Hastanesi'nde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

“Hakların kadar sorumluluklarını da bilmelisin” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı ve Hastane Müdürü Murat Yılmaz Çaycı, hasta hakları birimine başvuran hasta ve yakınlarıyla bir araya geldi. Hasta ve hasta yakınlarına haklarının ve sorumluluklarının neler olduğuna, bu haklarını ve sorumluluklarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilgilerin verildiği etkinlikte broşürler dağıtıldı.

Kendisine iletilen sorunları dinleyerek iyileştirme önerileri sunan Doç. Dr. Suat Zengin, “Hasta Hakları Haftası dolayısıyla hasta hakları birimimizin düzenlemiş olduğu etkinlikte bir araya geldik. Etkinlik vesilesiyle hastalarla birebir sohbet etme şansı yakaladık. Onların problemlerini dinleyip elimizden geldiğince yardımcı olarak çözümler üretmeye çalıştık. Bu tür etkinliklerin hastane idaresiyle çalışanlar, çalışanlar ile hastalar arasındaki bağı kurmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hastalarımız haklarını ve sorumluluklarını iyi öğrenirlerse hastanelerde işlerini daha kolay halledebilirler. Hasta ve çalışanların memnuniyetini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Karşılıklı sevgi, saygı ile çok daha güzel ve verimli çalışma ortamları sağlayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Işık Betil Kutlu ise, “26 Ekim Hasta Hakları günü kapsamında bugün hasta ve hasta yakınlarına haklarının ve sorumluluklarının neler olduğuna dair bilgiler verdik. Hasta hakları birimimiz; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunlarının çözümünü sağlamak, sağlık çalışanlarının hastaya, hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumluluklarını en doğru şekilde ifade etmek için işleyiş göstermektedir. Millete hizmette gönüllülük esasıyla bu birimde çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın hakları kadar sorumluluklarının da olduğunu bilmesi gerekmektedir. Sorumluluklarını bildikleri takdirde hakları da arkasından gelmektedir. Biz her ay birim olarak hastanenin farklı kliniklerini geziyor ve yerinde çözüm üretiyoruz. Amacımız hasta ile sağlık çalışanları arasındaki sorunları en aza indirgemektir. Haklar insanların yaşadığı müddetçe hep vardır ancak sorumluklar bilindiği takdirde her işte olduğu gibi hastanede de sorunlar minimuma inmiş olacaktır. Bilinmelidir ki hak eşittir sorumluluktur. Bunu tekrar ifade etmek isterim” ifadelerine yer verdi.