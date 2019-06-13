GAÜN Hastanesi'nde kermes

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kermes düzenlendi.

GAÜN Toplum Ruh Sağlığı Merkezi akademik personelinin, çalışanların ve danışanların katkılarıyla düzenlenen kermes hastane fuaye alanında düzenlendi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına her alanda destek sağlamaya çalıştıklarına dikkat çeken GAÜN Hastanesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve GAÜN Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Elboğa, “Merkezimizin danışanları tarafından yıl boyunca üretilen ürünler bugün burada sergilendi. Kermesimize talep oldukça yoğundu. Katılımlar yüz güldürdü. Biz rutin aralıklarla sosyal hizmet uzmanımızla danışanlarımızın evlerine ziyarette bulunuyoruz. Evlerindeki eksiklikleri belirliyor ve onlara her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören ihtiyaç sahibi danışanlarımıza destek sağlayacağız. Danışanlarımız yıl boyunca halk eğitim hocalarımızla beraber bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bu yaptıkları ürünleri de bugün burada sergiledik. Ahşap, takı, el sanatları stantlarımız oldu. Kermesimizde yine danışanlarımız tarafından verilen müzik dinletimiz de oldu. Rektörümüz ve Başhekimimizin de destekleriyle güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu kermesimizin ilkiydi. Gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Ses getireceğimize inanıyoruz. ‘Hiçbir şey yapamaz' denilen insanların neler yaptığını herkese göstermek istiyoruz. El birliğiyle düzenlendiğimiz bu kermesimize katkı sağlayan herkese de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Ahşap, takı, el sanatları ve yiyecek-içecek stantlarının yer aldığı kermese GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, GAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, çok sayıda öğretim üyesi ve çalışan katıldı.