GAÜN Hastanesi'nde lösemili çocuklar için kermes

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak ve GAÜN Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla düzenlenen kermese yoğun katılım oldu.

Hastane poliklinik girişinde düzenlenen kermesle ilgili GAÜN Onkoloji Hastanesi'nde görev yapan hastane sınıfı öğretmeni Nesibe Gerek; “Kermesimizi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocuklarımız için düzenledik. Amacımız buradan kazandığımız parayla çocukların ihtiyaçlarını giderebilmek. Kermesimizi gelenekselleştirdik ve bu yıl sekizincisini gerçekleştiriyoruz. Biz çocuklarla birlikte yaşadığımız için onların eksikliklerini görebiliyoruz. Buradan sağlanan kazançla da çocuklarımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kermesimizi Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, Gazikent Gençlik Merkezi, Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği, lösemili çocuklarımızın aileleri ve bir çok hayırsever insanın iş birliğiyle düzenledik. Katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yoğun ilgi gören kermese Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci, hastane çalışanları ve hasta yakınları da katıldı.