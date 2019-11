GAÜN Hastanesi'nde “tecrübe paylaşımı” etkinliği

GAÜN Hastanesi'nde, Gaziantep Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından düzenlenen TİKA Tecrübe Paylaşım Programına katılan üyelerin tecrübelerinin aktarıldığı "Tecrübe Paylaşımı" adlı etkinlik düzenlendi.

Bangladeş, Sırbistan ve Kenya'ya giden Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu öğrencilerinin deneyimlerinin aktarıldığı etkinlik GAÜN Hastanesi Oditoryumu'nda düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, “Böyle hayırlı işlerle ilgili olan etkinlikler beni çok mutlu ediyor. İlimizin bitişiğinde 5, 6 yıldır bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu nedenle ilimize gelen birçok sığınmacı oldu. Bu süreç içinde bu hayır işlerine bizler de karınca kararınca el atmaya çalıştık. Her şeyin bir zekatı olduğu gibi mesleğimizin de bir zekatı var. Dünya hayatının karşılığını almak insanı elbette çok mutlu ediyor. Tabii bir de bunun ahirete bakan kısmı var. Asıl sermaye odur. Biz Genç Yeryüzü Doktorları'nın her zaman yanındayız. Kapılarımız onlara her daim açık. Sizleri tebrik ediyorum. Hep aynı şevkle, aynı coşkuyla devam etmenizi ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Etkinlik hakkında konuşan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Öğrenci Kulübü Danışman Hocası Prof. Dr. Cem Gökçen, “Tıp Fakültesinden 5 öğrencimiz Genç Yeryüzü doktorları ve TİKA işbirliği kapsamında Bangladeş, Sırbistan ve Kenya'ya ‘Tecrübe Paylaşımı Programı' ile gittiler. Oralarda farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle fikir alışverişinde bulunurken bir yandan da sağlık alanında mesleki yeterliliklerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulundular. Bu arkadaşlarımızın bir kısmı hayatında ilk kez uçağa binmiş, ilk kez yurt dışına çıkmış belki de gittiği bölgelerin adını ilk kez duymuşlardı. Yaz tatillerinden fedakarlık yapıp hiç tanımadıkları ve belki de bir daha görmeyecekleri insanlara ve coğrafyalara yardıma giden bu arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Tecrübelerini bizlere aktarırken gözlerindeki heyecan, huzur ve yaptıkları işten ne kadar memnun olduklarını görmek benim için de çok etkileyici oldu. Bu davranışlarının hem insanlık açısından, hem insan sağlığına hizmetle yükümlü oldukları meslekleri açısından, hem de günümüzdeki bencillik furyasından bir nebze olsun bizi uzaklaştırarak diğer insanlar için bir şeyler yapma duygusunu canlı tutması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile yurtdışına bu tür programlarla gitmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza bu fırsatları kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Hayatları boyunca unutamayıp, kişisel gelişimlerine çok ciddi katkılar yapacak anılarla döneceklerine emin olsunlar. Unutmayalım; hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var” şeklinde konuştu.