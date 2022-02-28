GAÜN Hastanesinde V-Notes cerrahisi uygulanmaya başlandı

Gaziantep'te ilk kez V-Notes olarak adlandırılan vücutta hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik olarak doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi bünyesinde uygulandı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci ve ekibi tarafından gerçekleştirilen bu başarılı operasyon sonrası, hasta ertesi gün taburcu edildi.

Gaziantep'te ilk defa yapılan operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci “V-Notes cerrahisi doğal bir açıklık olan vajinadan gerçekleştirilen tüm cerrahilerin ortak adıdır. V-Notes prosedürü, laparoskopik (kapalı) cerrahinin avantajlarını kullanarak geleneksel vajinal cerrahinin cerrahi ve teknik zorluklarının üstesinden gelmektedir” dedi.

“V-notes izsiz ve ağrısız bir operasyon”

Hasta ve hekim için oldukça konforlu bir ameliyat olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci, “V-notes tekniğinden önce rahim alma gibi ameliyatlar için karından kesi yapılırdı. Bu sebeple dikiş izleri, karın ağrısı ve en az birkaç hafta süren tam toparlanma süreci hastalar için daha zorlayıcı hale gelirdi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim Araştırma Hastanesinde uygulamış olduğumuz V-notes uygulamasında karında kesik ve sonrasında dikiş olmadığı için hasta ameliyat sonrası bir gün içerisinde normal yaşamına geri dönebiliyor. Tabi ki belirli kanser tipleri, büyük myomlar, büyük kitleler gibi mecburen karından yapılması gereken birçok ameliyat tipi var, ve hali hazıra bu ameliyatları da yüksek başarı oranlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla uygun hastalarda yapılan V-Notes cerrahisi yüksek başarı oranlarını beraberinde getirmektedir” şeklinde konuştu.

V-notes tekniğinin çok sayıda jinekolojik sorunda kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci, “Rahim ve yumurtalık alma operasyonlarının dışında, dış gebelik, tüp alma-bağlama, yumurtalık kisti, apse gibi operasyonları gibi rahmi koruyarak uygulanabilecek durumlarda da V-notes tekniği uygulayabiliyoruz. Ameliyat sonrası dikiş de uygulanmıyor. Bu sebeple gerek hasta ve gerekse hekim için oldukça konforlu bir ameliyattır” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk gerçekleştirildi

Karuserci, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştirdik. V-notes yöntemi ile rahim-yumurtalık ve tüplerin alınması ameliyatının sonuçları beklenenin de üstünde başarılıydı. 54 yaşında, bekar, menopozda, rahim boyutları 12*13*7 cm olan (beklenen boyutların 2-3 kat büyüklüğünde) ve rahim sarkması olmayan hastaya klasik yöntemlerle vajinal yoldan bu cerrahiyi gerçekleştirmek mümkün değildi. Karından yapılan açık ya da kapalı ameliyat sonrası hastaları en erken 2. günde taburcu ederken, bu hastamız ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi. Hasta karnında hiçbir iz olmadığı ve neredeyse hiç ağrı hissetmediği için ameliyat olduğuna bile inanamadığını belirterek memnuniyetini çok kez ifade etti. Dünyada da çok yeni ve Türkiye'de sadece sayılı merkezlerde uygulanmaya başlayan bu cerrahide Rektörlüğümüzün, Başhekimliğimizin ve Anabilim Dalımızın desteğini arkamıza alarak bölgede bu alanda referans merkez olmayı hedeflemekteyiz” ifadelerine yer verdi.