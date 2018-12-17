GAÜN Hastanesi'nde yurt dışından gelen hekimlere eğitim

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde “VSD kapama üzerine” eğitim düzenlendi.

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar öncülüğünde GAÜN Hastanesi Çocuk Anjiyo Laboratuvarında gerçekleşen eğitime Kenya, Mısır, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'den gelen pediatrik kardiyologlar katıldı. VSD (Ventriküler septal defekt) kapama üzerine yurt dışından ve yurt içinden gelen hekimlere endikasyonlar, kılavuzlar ve canlı vakalarla uygulamalar gösterildi. VSD'nın kapatılmasının önemini vurgulayan Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Başpınar, “Çocuk Kardiyoloji Anjiyo Laboratuvarında 2 gün süren bir eğitim yaptık. Bu eğitimde amacımız VSD kapatılmasını teorik ve pratik olarak göstermekti. Eğitim alan kişiler arasında Kenya'dan 3 hekim arkadaşımız, Mısır'dan da 1 hekim arkadaşımız vardı. Ayrıca İstanbul, İzmir, Diyarbakır'dan eğitimimize katılan çocuk kardiyologlarımız da vardı. Toplam 12 hasta vardı. Önce teorik eğitim verdik. Daha sonra pratik olarak VSD'lerini kapattık. VSD kalbin alt göz deliğidir. Cerrahisi oldukça zordur. Anjiyo ile kısa sürede göğüs kafesi açılmadan halledilebiliyor. Bu delik kalbin karıncıkları arasında yer alıyor. Her VSD'nin kapatılması gerekmiyor ama büyük olanların kapatılması gerekiyor. Yoksa hastada kalp yetmezliğine, akciğerlerin bozulmasına, ritim problemlerine neden olabiliyor. VSD'leri kapatılan hastaların hepsini taburcu ettik. Böyle uygulamalar hem bölgemizin hem de üniversitemizin tanınabilirliği için önemli. Bu uygulamadan faydalanan meslektaşlarımız kendi ülkelerinde bu uygulamayı devam ettiriyorlar. Böyle bir eğitim bünyemizde gerçekleştiği için ben oldukça mutluyum. Bundan sonra da bu tür eğitimlere devam edeceğiz” diye konuştu.