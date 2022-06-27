GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini mezun etti

Dört yıllık eğitimin ardından mezun olan öğrenciler, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bir marka üniversite olan Gaziantep Üniversitesinin önemli bir fakültesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sarıbıyık, “İstihdam alanının geniş yelpazesi içerisinde mülki idari erkandan, iktisat ve işletmeye, uluslararası ticaret ve lojistiğe kadar öğrencilerimiz mezun olduklarında gerek özel sektörde gerek devlet sektöründe önemli görevler üstlenecekler” diyerek mezun öğrencilere iyi bir insan, iyi bir evlat olmak, iyi bir kardeş olmak, çevremizde sevgi ve saygı ile anılır olmak ve hoş bir seda bırakmak diplomasının bütün diplomaların üstünde olduğunu söyledi.

Mezuniyet töreninin açılışında öğrencilere seslenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin her yıl marka değerini artırdığını söyleyerek mezun öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Prof. Dr. Bulut, “Her yıl marka değerini artıran, kaliteli ve etkin bir eğitim vermeyi misyon edinen ve bu bağlamda topluma faydalı insanlar yetiştirebilecek düzeye yükselen fakültemizin, ülkemizde aynı eğitimi veren fakülteler içinde önemli bir yere sahip olmasını, kalite ve hedef olarak bir farkındalık oluşturmasını, ulusal ve yerel ölçekte gerek kamu ve gerekse özel sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmesini istiyoruz. Onun için bugün buradan mezun olan genç arkadaşlarımız, üniversitelerini ve fakültelerini temsil ettiklerini ve üniversite yolculuğuna yeni başlayacak gençlerimize de örnek olacaklarını bilmelerini isterim” şeklinde konuştu.

Mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Zehra Yener ise, “Üniversiteye başladığımızdan bu yana beklentilerimizin önemli ölçüde gerçekleştiğini düşünüyorum. Gaziantep Üniversitesi gibi sürekli yeniliğe kapı açan, kendini geliştiren, önemli ve nitelikli bir akademik kadroya sahip bir üniversiteden mezun olmaktan gurur duyuyorum. 4 yıldan beri hayalini kurduğumuz bu mezuniyetin bizlere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerini alması ve keplerini havaya atmasıyla sona erdi.