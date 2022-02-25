GAÜN ilahiyat fakültesi akademisyenleri Metaverse'te

GAÜN akademisyenleri Doç. Dr. Adnan Algül, Doç. Dr. Erol Erkan, Doç. Dr. İbrahim Salkıni, Dr. Fehmi Soğukoğlu, Dr. Dilara Tınas, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Aksoy ve Araştırma görevlisi Said Sami tarafından Sakarya ilinde Metaverse alanında faaliyet gösteren Global Meta Work şirketi ekibi ile Metaverse üzerinden tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Metaverse ekosistemindeki çalışmaların öneminden bahseden GMW şirketi yöneticisi Dr. Metin Çengel, Metaverse alanında özellikle öğrencilerin ve vatandaşların doğru yönlendirilmesi için akademik camianın Metaverse evrenini yakından tanıması ve bu sayede akademisyenlerin öğrencileri doğru bilgilendirerek onların bu teknolojiden istifade etmeleri gerektiğini belirtti. Toplantıda ayrıca şirket yöneticilerinden Hüseyin Bayer, Metaverse teknolojileriyle ilgili kripto para, NFT ve Web 3.0 gibi hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu. GMW yetkilileri, ilk kez Metaverse deneyimi yaşayan Gaziantep ilahiyat fakültesi akademisyenlerinin sorularını cevaplandırdı ve onlarla Metaverse evreninde bir gezi yaptı.

Metaverse teknolojisinin eğitime verebileceği katkıya dikkat çeken İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Algül, doğru ve uygun bir şekilde kullanıldığında din eğitiminde de bu teknolojiden yararlanılabileceğini belirtti. Doç. Dr. Erol Erkan ise bu teknolojiden gerek yararlanılması ve gerekse de Metaverse evreninin toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görebilmesi için hem zamana hem de doğru bilgilendirme ve bilinçlendirmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Toplantı, her iki grubun birbirlerine başarı dilekleri ve ileride birlikte ortak projeler geliştirme temennileri ile sona erdi.