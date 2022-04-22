GAÜN ile Eğitim-Bir-Sen arasında eğitim protokolü

İki kurum arasında imzalanan protokole göre, yüksek lisans sınavlarında asıl listeye girmeye hak kazanan Eğitim-Bir-Sen üyesi adayların kredi başı ders ücretlerine harç paralarında yüzde 20'lik indirim yapılacak. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinin eğitim alanında kapılarının her kuruma açık olduğunu belirterek, imzalanan protokollün iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Gaziantep Üniversitesiyle önemli bir protokol imzaladık. İmzaladığımız protokol bütün eğitimcilere hayırlı olsun. Üniversitemiz eğitimcilerle alakalı yürütülen her türlü çalışmaya destek vermeye hazır. Biz de bu durumu memnuniyetle karşıladık. Bundan sonraki süreçlerde de eğitimciler lehine çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, GAÜN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahmet İhsan Kaya ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri yer aldı.