GAÜN ile Kızılay arasında önemli protokol

Bu çerçevede Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulacak yerde hizmet verecek Kızılay Sevgi Mağazası, İlk Yardım Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi hizmet verecek.

GAÜN Rektörlük Senato toplantı salonunda gerçekleştirilen törende açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Kızılay ile işbirliği projelerinin devam edeceğini belirterek, bu işbirliği çerçevesinde öğrenciler ile Kızılay'ı buluşturmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Özaydın konuşmasının davamın da, “Kızılay, ülkemizin önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Yapılan işbirliği protokolüyle Kızılay'dan hem ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak hem de Kızılay ile daha yakın temas içerisinde olmasını sağlamak istiyoruz” diyerek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin Kızılay aracılığıyla topluma daha faydalı bireyler olması için çalışmalara hız verileceğini söyledi.

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin ücretsiz kıyafet temin edebileceğini, gençlerin eğitim ve öğretim amaçlı fikir alış-verişi yapabileceği ve ilk yardımla tanışabileceği bir alanın oluşturulacağını söyleyerek Kızılay faaliyetleri çerçevesinde bizlere bu imkanı sağlayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın' a teşekkür ederek, kısa zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Kızılay Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik tarafından imzalanan protokol töreninde, GAÜN Genel Sekreteri Dr. Muhammet Musa Budak ve dernek yöneticileri de hazır bulundu.