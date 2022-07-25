GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü ile Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü arasında "Lisansüstü Eğitim Programı" İşbirliği Protokolü İmzalandı.

İmzalanan protokolle Gaziantep'te görev yapan öğretmen, okul yöneticileri ile eş ve çocukların mesleki ve akademik gelişmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde GAÜN Göç Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarında ders ücretlerinde yüzde yüzde 20'i indirim uygulanacak.

“Türkiye'deki tek lisansüstü eğitim enstitüsü”

İmzalanan protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, GAÜN Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları işbirliğini önemsediklerini ve her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti. GAÜN Göç Enstitüsü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlü, “Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, göç çalışmaları üzerine uzmanlaşmış Türkiye'deki tek ve ilk lisansüstü eğitim enstitüsüdür. Kadın Çalışmaları Tezli-Tezsiz I. ve II. Öğretim, Kent Çalışmaları Tezli-Tezsiz I. ve II. Öğretim; Göç Çalışmaları Türkçe ve İngilizce Tezli I. ve II. Öğretim ve Doktora; Göçmen ve Mülteci Sağlığı Tezli I. ve II. Öğretim olmak üzere toplam 12 programla yüksek lisans ve doktora eğitimi sunmaktadır” diye konuştu.