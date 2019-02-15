GAÜN intörn öğrencileri sahaya çıkıyor

İntörn Zirvesi GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Uyguladığı eğitim modeliyle Türkiye'de ilki gerçekleştiren ve Türk sanayisi için büyük önem taşıyan İntörn Mühendislik, meyvelerini vermeye devam ediyor. GAÜN Mühendislik Fakültesi 2018-2019 güz döneminde sahaya çıkacak 519 intörn mühendis adayı için düzenlenen “13.İntörn Zirvesi” GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Zirvesinin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilere seslendiği konuşmasında, “Öğrencilik döneminizde disiplinize bir şekilde saha uygulamalarını ve sahadaki disiplini almanız çok önemli. Öğrencilik hayatında her şeyi sorabilme hakkınız var. Çalıştığınız yerde mühendis, abi-ablalarınız var veya bu konuda tecrübeli usta başılarından rahatlıkla sorun ve öğrenin. Çünkü mühendis olarak bir yere atandıktan sonra sorma şansınız olmayacak. Bu şansı çok iyi kullanın. Öğrenciliğin avantajı gerçekten çok fazla” dedi.

“Firma tarafından istenen öğrenciler olun”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Gür, “Değişen, dönüşen dünyada sizin şu anda kullanmış olduğunuz laboratuvar teçhizatlarıyla piyasadaki makineler bazen uyumsuz bile olabilir. O yüzden burada öğrendiğiniz teorik bilgiler de kullanmış olduğunuz makine, laboratuvar aletleriyle piyasaya çıktığınızda karşınıza gelecek olan makine teçhizatlarda tecrübe kazanmak için orada mutlaka detaylı bir şekilde çalışın. ‘4 buçuk aylık bir zamanım var. 4 buçuk ayı yatarak da geçirebilirim' diye bir derdiniz olmasın. Eğer öyle olacaksa yüzde 28'lik işe giremeyen veya firmalar tarafından kabul görmeyen gruba düşersiniz. Biz bunu istemiyoruz. Yüzde 72'lik yerinde kalan, firma tarafından istenen öğrenciler olun” ifadelerini kullandı.

Marka değerimizin kıymetini bilin

Firma havuzunun gittikçe genişlediğini kaydeden Prof. Dr. Gür, “Marka değeri Türkiye'ye mal olduğu için büyük, global firmalar ‘biz de intörn istiyoruz' diyerek bizimle yarışma yapıyorlar. Son olarak Coca-Cola global firması Makine, Gıda Mühendisliği öğrencileri istedi. Bizde hakkınızı kaybettiniz çünkü öğrencilerimizi firmalara verdik dedik. Dolayısıyla bu konuda da ciddi talep var. Bunu iyi değerlendirin. Bu marka değerinin kıymetini bilmenizi istiyorum. Firmalarla iyi iletişimizi kurarak kalmanızı ve mümkün olduğu kadar pazarlık payınız yüksek olması açısından da iyi eğitilmiş, disiplinize, iş ahlakı olan etik ve losyon sahibi bir öğrenci olarak orada sizi arasınlar. Firmalar sizi bırakmamak için uğraşsınlar. Gaziantep Üniversitesi'nin bir öğrencisi olarak da hep beraber bu yolculukta marka değerimizi yüksek tutalım” şeklinde konuştu.

“6 bin 500 intörn mühendisi sahaya gönderdik”

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal ise yaptığı konuşmasında 13. Dönemi yapılan intörn zirvesinde şimdiye kadar yaklaşık olarak 6 bin 500 intörn mühendisi sahaya gönderdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Günal, “Bunların yüzde 72'lik kısmını yine firmalar tarafından istihdam edildi. Bu da bizim için gurur verici bir tablo. Bu da gösteriyor ki, verdiğimiz eğitim öğrenci yıllarınızda aldığınız eğitim kaliteli. Bundan dolayı da firmalar sizleri kendi bünyelerine almak istiyorlar. Birçok firma gelip intörn ofisi aracılıyla kariyer planlaması çerçevesinde kendi firmalarında çalıştıracağı mühendisleri kendileri seçiyorlar. Bu da bizim için gurur verici. Muhakkak sizler de bazılarınız bu şekilde firmalara kabul edildiniz. Üniversite yıllarında öğrendiğiniz bilgiler tabi ki çok önemli ama bu bilgilerin bir de sahada uygulaması var. Sizin elinizde çok güzel bir fırsat var. 4 Buçuk aylık bir süre, bu süre içerisinde öğrendiğiniz tüm teorik bilgileri, yaptığınız deneylerin uygulamalarını sahada göreceksiniz ve bunlar kalıcı hale gelecek. Çoğunuz eminim ki o firmalara Ar-Ge anlamında katkılarda bulunacaksınız. Bu da çok önemli” dedi.

İş adamları tecrübelerini paylaştı

Gaziantep Üniversitesinden mezun olduğunu ve iyi bir eğitim aldığını söyleyen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, Gaziantep Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Küçükparmak, öğrencilere seslenerek, “Bu ayrıcalıkla ve öz güvenle hayatınıza başlayın. İntörnlükle gideceğiniz yerde hiçbir zaman kendinizi küçük görmeyin. Aldığınız eğitimi ve üniversitenizi küçümsemeyin. Kendinize her zaman güvenin” ifadelerini kullandı.

‘İş Dünyasının Beklentileri' konusuna değinen Eruslu Global Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Eruslu ise, “Hata yapmaktan korkmayın, karşı tarafı iyi analiz edin ve artı yönlerinizi iyi bildiğiniz takdirde başarılı olursunuz. İntörnle gittiğiniz yerlerde sadece kendinizi değil üniversitenizi de temsil ediyorsunuz o yüzden daha dikkatli ve azimli olun” şeklinde konuştu.

MAK-TES A.Ş Genel Koordinatörü Özge Renklidağ, Türkiye'de 3 üniversitede İntörnlük uygulaması olduğunu belirterek, “İntörnlük sistemine Gaziantep Üniversitesinin öncülük etmesi güzel bir şans sizler için, bu şansı en iyi şeklide değerlendirin ve kazanımlar çıkarın. Kendinizi teori ile geliştirin ama bunu yaparken teoriği pratikle desteklemekte çok önemli. Araştırmacı ve sorgulayıcı insan olmak mühendislikte olmazsa olmaz. Mühendis, hem sosyal hem teknik anlamda topluma örnek bir ferttir” diye konuştu.

Zirvede, WatchX Kodlanabilir Akıllı Saat Kurucu Ortakları Enes Çaldır ve Mustafa Tülü, ürettikleri akıllı saati tanıtarak öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

Programın sonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. A. Tolga Bozdana konuşmacılara baret takdim etti.