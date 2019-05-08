GAÜN İslahiye İİBF'de "Akran Eğitimi"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Bağımlılıkla Mücadele gönüllü öğrencileri tarafından ‘akran eğitimi' kapsamında, ‘teknoloji bağımlılığı' anlatıldı.

GAÜN Genç Yeşilay ve Bağımlılıkla Mücadele Öğrenci temsilcisi Gizem Malıçok, öğrencilere yaptığı sunumda, "Teknoloji bağımlığının tanımı, belirtileri, sebepleri" gibi konulara değindi. Gizem Malıçok, teknoloji bağımlılığını teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması hali olarak tanımladı ve bağımlılığın neden olduğu zararlara değindi. Gizem Malıçok öğrencilere bağımlılıktan kurtulmanın yollarını ise bir spor ya da hobi çalışmasına katılmak, okulda sınıfça ya da evde ailece oyunlar oynamak ya da sohbet etmek, teknoloji ile geçireceğiniz zamanı başından planlamak, teknoloji kullanımına makul bir zaman sınırlaması koyarak ve bu süreyi yavaş yavaş azaltmak gibi önerilerde bulundu.

Etkinliğe çok sayıda öğrencinin yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.