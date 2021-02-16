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GAÜN kreş ve anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü öğrencileri bir sevgi sözcüğü karşılığında balonunu paylaştı, o minik ellerine kocaman sevgilerini sığdırdı.


“Balonumu Paylaşıyorum, Sevgiyle Yürüyorum” etkinliği kapsamında, GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencileri kampüs içerisinde dolaşarak üniversiteli abi-ablalarıyla bir sevgi sözcüğü karşılığında balonlarını paylaştı.


Sevgi ve mutluluğun bulaşıcı olduğunu belirten Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, “Sevgi sözcüklerinin daha bir anlam kazandığı bu pandemi günlerinde 6 yaş grubu öğretmenlerimizin hazırladığı bu güzel etkinlik, çocuklarımıza ve topluma sevgi zinciri oluşturarak sevgi dolu bir ortam hazırladı. Öğretmenlerimizin emeğine sağlık, onları kutluyorum” dedi.


Gaziantep Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Öğretmeni Lütfiye Kırcılı ise, sevginin hayatımızdaki yegâne yerinin çocukların yüreği olduğunu vurgulayarak, “ İnsanların sevgiyi olması gereken yerde ve sevgi kavramının asıl sahipleri olan çocukların gözlerinde hissetmelerini sağlamaya çalıştık. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinlikle insanların sevgiyi çocuk yüreğinde hissetmesini sağladık” diye konuştu.

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