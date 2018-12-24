GAÜN Mavera Türkiye'nin en iyisi

Gaziantep Üniversitesi'nde sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, “GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Türkiye'nin en iyisi” dedi.

Mustafa Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı dans topluluğu “Anadolu Ateşi”, Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde “İstanbul Dreams” adlı dans gösterisiyle sanatseverlerle bir araya geldi.

Mavera dünya sıralamasında ilk 10'da

Anadolu Ateşinin dünyanın en iyi ve en büyük sahnelerinde gösteri yaptığını ve hepsinde görev aldığını söyleyen Mustafa Erdoğan, “Mavera Kongre ve Sanat Merkezi o salonlardan aşağı kalır bir kültür merkezi değil. Dünya sıralamasında Mavera bana göre ilk 10'a girer, Türkiye'nin de en iyisi. Burada gösteri yapmak bizim için büyük bir keyif. Hiçbir malzeme getirmeden sadece dansçılarla gelip gösteri yaptığımız tek salon burası. İstanbul'da bile böyle bir salon yok. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Danışmanı ve Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Genel Koordinatörü Öğr. Gör Fahri Çepik'e teşekkürlerimi sunuyorum.Bu salonun yapımında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. İnşallah her ilimizde böyle bir kültür merkezi olur” şeklinde konuştu.

“Gaziantepliler sanatsever bir halk”

Gaziantep'te okulumuz var bu Gazianteplilerin sanata olan ilgisinin göstergesi diyen Erdoğan sözlerinin devamında,“Anadolu Ateşinde Gaziantep kültürünün çok etkisi var. Eski ve yeni projelerimizde birçok Gaziantep yöresine ait dansları sahneliyoruz. Gaziantep halkı sanatsever bir halktır. Gaziantep'in yemekleri kadar dansları da lezzetlidir” ifadelerini kullandı.

Danslar, Anadolu'nun folklorik yapısı yanında onlarca efsane, mitolojik ve kültürel zenginliklerin canlandırılmasıyla derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusuyla sahnelendi. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterinin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.