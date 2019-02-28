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GAÜN Moda ve Tekstil Tasarım öğrencileri eserlerini sergiledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 4.

sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan ''Döngü'' adlı serginin açılışı yapıldı.


GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Gaziantep Üniversitesi olarak sanat ve sanatçıya her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, üretken bir üniversite ve fakültenin içerisinde yer almanın keyif verici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, “Sanat dünyasına nitelikli öğrenci yetiştiriyoruz. Sergi, 3 farklı ekolün sentezi ile tasarlanmış. Emeği geçen tüm hocalara ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Çoruh ise katılımcılara teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.


GAÜN Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin bir dönem boyunca Doç.Dr. Nazan Kalebek ve Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Özdemir danışmanlığında hazırlanan 32 eser, 28 Şubat 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.

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