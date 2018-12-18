GAÜN Mühendislik Fakültesi'nden TOBB Fen Lisesi'ne ziyaret

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Ulusam Seçkiner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Özbay ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eren Gülşan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, lise öğrencileri ve rehber öğretmenler de hazır bulundu.

Ziyarette bir sunum yapan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, fakülte hakkında kısa bilgiler verdi. Daha sonra enteraktif olarak gerçekleştirilen panelde lise öğrencilerinin yönelttiği sorular, bölümleri temsilen katılan öğretim üyeleri tarafından cevaplandırıldı. Karşılıklı sohbet havası içerisinde geçen panelde mühendislik mesleğinin Türkiye ve dünyadaki yeri, önemi ve gelişimi üzerine görüşler dile getirildi.

Güçlü akademik kadro, kaliteli eğitim, başarılı mühendisler

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, GAÜN Mühendislik Fakültesi'nin sahip olduğu güçlü akademik kadrosu ve teknolojik imkanları ile kaliteli bir eğitim verdiğini vurguladı. Donanımlı, girişimci ve yenilikçi mühendisler yetiştirmeyi misyon edinen bir fakülte olduklarını belirten Doç. Dr. Bozdana, “Mevcut durumda 105 öğretim üyesi ile 5 bin 941 lisans ve 744 lisansüstü öğrencisine İngilizce eğitim veren kaliteli, büyük ve güçlü bir fakülteyiz. Türkiye'de ilk kez Gaziantep Üniversitesi tarafından uygulanan İntörn Mühendislik Eğitimi kapsamında bugüne kadar 4 bin 538 öğrencimizin son dönemlerini endüstriyel firmalarda çalışarak geçirmelerini ve mezuniyet sonrasında yüksek oranda iş imkanına sahip olabilmelerini sağladık. Üç bölümümüzde dört programımız MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Böylece ulusal ve uluslararası kalite yeterlilik standartlarına uygunluğumuz tescillenmiş olup bu bölümlerimizden mezun olan mühendislerimizin birçok ülkede eğitimlerine devam edebilmeleri ve iş bulabilmeleri mümkün olabilecektir. Ayrıca, Erasmus Programı kapsamında uluslararası üniversiteler ile öğrenci hareketliliğimiz artarak devam etmektedir” dedi.

Uluslararasılaşan, yenilenen, gelişen bir fakülte

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ne göre 2017 yılı itibariyle Gaziantep Üniversitesi'nin Türkiye'deki 50 üniversite arasında 15. sırada yer aldığının altını çizen Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, “Uluslararasılaşan, yenilenen, gelişen bir fakülte olarak Türkiye ve dünyada daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ufkunu açabilecek ve daha donanımlı hale getirebilecek uygulamaları hayata geçirebilmek adına sürekli olarak çalışıyoruz. Bu bağlamda söz konusu ziyaretin, üniversite tercihi yapacak lise öğrencileri açısından oldukça yararlı ve verimli geçtiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Gaziantep TOBB Fen Lisesi Müdürü Mehmet Şimşek tarafından etkinliğe katılan öğretim üyelerine günün anısına bir plaket verildi ve öğrencilerle toplu fotoğraf çektirildi.

Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Tolga Bozdana, bu tür ziyaretlerin gelecekte de devam etmesi temennisiyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.