Gaün Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Bursa Fuarına Teknik Gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencileri Bursa TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen,10. Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, 17. Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı,16. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyonu Fuarı ve Kaynak, Kesme ve Birleştirme Teknolojileri Fuarına teknik gezi düzenledi.

Sektörde kullanılan en son teknolojiye sahip makineler hakkında bilgi alan Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencileri, yapılan AR-GE çalışmalarını ve imalat endüstrisinin önde gelen firmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Öğrencilerle fuar ziyaretinde birlikte bulunan Öğretim Görevlisi Aykut Bilici, fuarların, yeni ürünleri, teknolojik gelişmeleri bir arada görebilmek, karşılaştırma yapabilmek ve öğrencilerin uzmanlık alanlarında pazar ile ilgili bilgi sahibi olabilmeleri adına çok faydalı geçtiğini belirterek, öğrencilerin yeni ufuklar kazanmalarına ve geleceğe dair karar vermelerine destek olduğunu ifade etti.

Fuara katılan öğrenciler tarafından da memnuniyetle karşılanan teknik gezi, Bursa şehir merkezindeki tarihi yerlere yapılan ziyaretlerle tamamlandı.