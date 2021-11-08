GAÜN Öğr. Gör. Özdemir'den arşiv yönetimi eğitimi

Gör. Erkan Özdemir tarafından 2021 Eğitim Planında yer alan Arşiv Yönetimi Eğitimi verildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimde Öğr. Gör. Özdemir, insanlık tarihi incelendiğinde, insanların yaşadıklarını, tarihlerini ve inançlarını kaydetme ihtiyacı duyduklarının görüldüğünü söyledi. Kağıt icat edilmeden önce taş ve tabletlere yazı yazıldığını, kağıdın icadı ile birlikte yazılı belgelerin gerçek anlamda ortaya çıktığını ifade eden Öğr. Gör. Özdemir, “Yazılı belgelerin saklanması gereksinimi de, arşivleme gereksinimini beraberinde getirmiştir. Arşivlerin, toplum içerisinde en eski kurumlardan oldukları dikkate alındığında arşiv yönetiminin de özenle ele alınması gereken bir bilim dalı olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Stratejik bir öneme sahip

Kişilerin, devletin ve ulusların haklarını belgeleyen ve koruyan “Arşivler”, ait olduğu çağın ahlak, gelenek ve görenekleri ile çeşitli sosyal normlarını, değerlerini, kurumlarını ve ilişkilerini belirlediğini aktaran Özdemir, “Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda arşiv yönetiminin toplumlar için stratejik bir öneme sahip olduğu açıktır” dedi.