GAÜN Öğrencileri Avrupa Birliği fırsatları ile tanıştı

Etkinliğin açılış konuşmasını, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bedir, gençlere hem bireysel gelişimleri için bu fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini, hem de ülkemiz için gençlerin ne kadar önemli olduklarını dile getirerek, “Gençler ve üniversite öğrencileri olarak sizlere birçok görevler düşüyor. Kendinizi geliştirmeniz, kendinizi ifade etmenin yollarını deneyimleriniz için Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok fırsat bulunuyor. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek için araştırmak, sorgulamak ve vazgeçmemektir. Böylece sizin gibi bilgi ve bilim ışığında yetişen gençler, günbegün daha da zorlaşan ve ülkeler arası rekabetin arttığı bu ortamda ülkemizin de rekabet edebilirlik düzeyine katkı sağlayabilirsiniz” dedi.

Gaziantep Üniversitesi'nin Avrupa Birliği programlarından yıllar itibariyle daha fazla faydalandığını belirten Prof. Dr. Bedir, “2014 yılından bu yana devam eden başta Erasmus Plus Hibe Programı olmak üzere farklı hibe programlarının her yıl artan bütçeleri bulunuyor. Bu bütçelerden faydalanmamız için tek yol proje üretmek ve fikirlerimizi hayata geçirmek. Yeni dönemde Gaziantep Üniversitesi olarak sizlerden beklentimiz de bu yöndedir. Bizler her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi sorumlusu Şehnaz Sakıcı, her yıl Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine yönelik gençlerin yapabileceği projeler ve diğer Avrupa Birliği fırsatları hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini söyledi. Sakıcı, “Her yıl artan katılımla bu yıl ilk etkinliğimizde tek seferde 300'den fazla öğrencimizle bir araya geldik. Diğer yıllardan farklı olarak bu etkinliğimizde yereldeki sivil toplum temsilcilerinden de katılım var” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, gençlik değişim programları, politika reformuna destek projeleri ve Avrupa gönüllü hizmeti ile ilgili bilgilerin verildiğini belirten Sakıcı, “Gençler elbette kendi projelerini hazırlayabilirler; diğer yandan var olan eğitimlere ve programlara dahil olabilirler. Biz GABAM olarak gençlerimizle birlikte çalışarak yeni dönem için yeni ve var olan fırsatları değerlendirmeye devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Etkinlikte yerelden Yinfo Derneği Başkan Yardımcısı Ferhat Geçer de öğrencilere Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri ve nasıl dahil olabilecekleri konusunda bilgi verildi.

Daha önce bu kapsamda Makedonya'da Avrupa Gönüllü Hizmeti yapan Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Volkan Gündüz ile Matematik Bölümü öğrencisi Selen Okuducu da tecrübe ettikleri tüm süreçleri öğrencilerle paylaştı. Etkinlik soru cevap bölümü ve yeni dönem planlamaları ile sona erdi.