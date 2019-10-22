GAÜN öğrencileri Barış Elçileri Projesi kapsamında İtalya'da

Avrupa Birliği Erasmus+-KA2 Yenilik İçin İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Programı kapsamında; Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi'nin ortaklığıyla yürütülen Barış Elçileri Projesi son workshop'u Bologna Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleştirildi.

Avrupa'da göçmenlere karşı olan önyargıların üstesinden gelmek, ayrımcılığı gidermek ve kültürlerarası iletişim yoluyla entegrasyonu sağlamaya yardımcı olmak için olumlu tutumlar geliştiren, daha barışçıl bir nesli teşvik etmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı projenin katılımcıları arasında Hollanda Erasmus Üniversitesi, Almanya Humboldt Üniversitesi ve Portekiz Aberta Üniversitesi de bulunuyor.

Proje kapsamında öğrencilerden kendi yaşadıkları bölgelerde entegrasyonu arttırmak amacıyla farklı projeler üretmelerinin istendiğini belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, “Her üniversite kendi ürettiği projeleri sundu. Projelerin ilerleyişleri ve nasıl daha etkili hale getirebiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Gaziantep Üniversitesi'nin projesi büyük beğeni kazandı. Ayrıca projeleri daha etkili hale getirmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarına birden fazla ziyaret gerçekleştirildi” diye konuştu. Projeye aynı zamanda Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi Öğretim Görevlisi Simge Akbaş ve 4 öğrenci katılarak sunumlar gerçekleştirdi.