GAÜN öğrencileri depremin yaralarını sarmak için İzmir'e gidiyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İzmir'de meydana gelen depremden sonra iyileştirme çalışmalarına katılmak için yola çıkıyor.

Daha önce Barış Pınarı ve Zeytindalı Harekatı'nda Afrin'deki askerlere, doğu bölgesindeki köy okullarına, kimsesiz ailelere, şehit çocuklarına, kelebek hastası çocuklara ve zor durumdaki ailelere onlarca kez yardım yapan, pandemi sürecinden önce Gaziantep'in çeşitli yerlerinde her hafta çorba dağıtımı gerçekleştiren ve en son Elazığ Depremi'nden kısa süre sonra bir tır yardım malzemesiyle deprem bölgesine giderek depremzedelerin yaralarını saran, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu “1 Olmak İçin 1'ileri Var Hareketi” bu kez de İzmir'deki depremzedelere umut olmak için seferber oldu.

7 Kasım'da yola çıkılacak

Gaziantep'te dağıtılmak üzere depolarında bulunan yüzlerce battaniye ve erzak kolisine ek olarak çevrelerinden gelen desteklerle birlikte Gaziantep İl AFAD ile Koordineli olarak 7 Kasım'da yola çıkacak yardım tırının hazırlıklarını yapan Gaziantep Üniversitesi öğrencileri milli birlik ve dayanışma ruhunu kaybetmemenin ancak zor günde 1 olarak mümkün olduğunu ifade etti. 7 Kasım tarihinde yola çıkacak tıra yüklemeye hazırlanan öğrenciler, İzmir'in acısının ülkenin acısı olduğunu ve ellerinden ne gelirse sonuna kadar yapacaklarını söylediler.