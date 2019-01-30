GAÜN öğrencileri enerji tasarrufuna dikkat çekti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Tıp Fakültesi öğrencileri ‘Enerji Tasarrufu Haftası' nedeniyle bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

GAÜN Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ve Dr. Öğretim Üyesi Sinem Samim'in danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri her yıl ocak ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan “Enerji Tasarrufu Haftası” nedeniyle açtıkları stantta hazırladıkları broşür ve afişlerle halkı bilinçlendirerek, enerji tasarrufuna dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, başlıca enerji kaynakları güneş, su, kömür, petrol ve elektrik olduğunu belirterek, “Enerji kaynakları sonsuz değildir, artan dünya nüfusu ve teknolojik gelişmeler enerjiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Enerji kaynaklarının bilinçli ve yenilenebilir olarak kullanılması gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması için önemli” diye konuştu.

Halka sunulan bilgilendirmelerin kalıcı olması amacıyla da öğrenciler hazırladıkları enerji tasarrufu ile ilgili spot bilgileri içeren kitap ayraçları hediye etti.