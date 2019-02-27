GAÜN öğrencileri Hocalı Katliamı ve şehitlerini andı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından düzenlenen GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileri Ali İhsan Apaydın, Ayşegül Soylu, Songül Aytekin, Ali İmamverdiyev ve Merve Mıhçakan'ın konuşmacı olarak katıldığı “Hocalı Katliamı ve Şehitlerini Anma Programı” GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panelin başkanlığını yürüten Ayşegül Soylu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileri olarak bu tür olaylara her daim karşı çıktıklarını belirterek, soydaşlarımızın maruz kaldıkları bu durumları görmezden gelmeyerek kınadıklarının altını çizdi.

GAÜN Türk Halk Bilimi Topluluğu Başkanı Ali İhsan Apaydın, konuşmasında, “25-26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı nüfusunun, çocukların, yaşlıların ve kadınların planlı bir kırıma uğramasının nedeni bu insanların Azerbaycan Türkü olmalarıydı. Dolayısıyla, hocalı halkı sırf milli ve dini kimlikleri nedeniyle topluca katledilmiştir. Uluslararası hukukta bu olayın bir tek adı vardır: Soykırım” ifadelerini kullandı.

Savaşın ve oluşturduğu yıkımların önüne geçmek için aydın kişilerin sarf ettikleri sözlerinin bir olmasına insanlığın çok ihtiyacı olduğunu belirten Songül Aytekin, “Sözleri ile bu inancı bizlere aşılamaya çalışan bu insanların dinine, milletine, ırkına bakılmaksızın bir araya gelip tek bir sesle savaşa hayır diye haykırmalıyız” dedi.

Hocalı katliamının, hiçbir biçimde sadece Azerbaycan'ın acısı ve meselesi olmadığını vurgulayan Ali İmamverdiyev, “Bu korkunç olay yalnızca Türk dünyasının ve İslam dünyasının da meselesi değildir. Dünyanın gördüğü en alçak saldırılardan biri olan bu korkunç soykırım bütün onurlu insanlığın meselesidir” şeklinde konuştu.

Merve Mıhçakan ise konuşmasında, “Katliam olarak nitelendirilen, takvim yapraklarının Şubat ayının 26'sını gösterdiği o gecede ve devamında yaşanacak olan en büyük sıkıntıların, çaresizliklerin, zorlukların yaşandığı o anları en iyi yaşayanlarından dinleyebiliriz” diyerek, Hocalı katliamının hemen ardından Ağdam Hastanesi'nde bir savaş muhabiri olan Cengiz Mustafayev tarafından çekilen görüntüleri katılımcılara izletti.