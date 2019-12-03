GAÜN öğrencileri İskenderun Demir-Çelik Teknolojileri Sempozyumunda

sınıf öğrencileri ve bölüm hocaları İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen İskenderun Demir-Çelik Teknolojileri Festivali (İSTE-Fest) kapsamında sempozyuma katıldı.

Sempozyumda, açılış konuşmalarını Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, MMK Metalürji Yönetiminden Denis Kvasov ve OMM Gruptan Fatih Çıtak yaparak sektör hakkında bilgiler verdi.

Teknik geziye katıldılar

Sempozyum sonrasında İskenderun'da faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük özel limanına sahip MMK Metalürji Firmasına teknik gezi düzenlendi. Makine programı 1.sınıf öğrencileri ve bölüm öğretim elemanları Öğr. Gör. Dr. Çiğdem Sarpkaya ve Öğr. Gör. Musa Yılmaz'ın katıldığı gezi kapsamında öğrencilere işletmede hazırlanan imalat projeleri anlatıldı. Ürünün proje çiziminden müşteriye sevkine kadar olan aşamaları hakkında detaylı bilgi verildi. Gezi kapsamında öğrenciler sektörleri ile ilgili genel bilgilere sahip oldu.