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GAÜN öğrencileri Limakport İskenderun limanında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Öğrencilerine yönelik GAÜN Öğr.

Gör. Ayca Özceylan ve Öğr. Gör. Ümit Meral'in koordinesinde LimakPort İskenderun Limanına teknik gezi düzenlendi.


Teorik olarak gördükleri terminal yönetimi ve deniz taşımacılığının pratikte nasıl yürütüldüğünü görebilmek amacıyla düzenlenen gezide, Lojistik Programı öğrencileri hem liman işletmeciliği kavramını hem de işleyiş aşamalarının nasıl yürütüldüğünü, kullanılan belgeleri ve ilgili elleçleme ekipmanlarını yerinde gördü.


Gezide, Limakport Eğitim Şefi Suat Yaşar Dikkaya tarafından öncelikle LimakPort firma tanıtımı yapıldı. Sonrasında saha gezisi ile operasyon süreçleri, elleçleme ekipmanları ve konteyner ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra, deniz taşımacılığı ile ilgili önemli kavramlar örnekler ile anlatıldı. Öğr. Gör. Ayca Özceylan geziye ev sahipliği yapan ve anlatımlarıyla katkıda bulunan LimakPort Eğitim Şefi Suat Yaşar Dikkaya ve LimakPort İnsan Kaynakları Uzmanı Emine Kamalak'a paylaşımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.


Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, bu tür teknik geziler sayesinde öğrencilerin derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görüp pekiştirme imkanı bulduğunu ifade ederek, her zaman bu tür etkinlikleri desteklediklerini söyledi.

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