GAÜN öğrencileri Limakport Uluslarararası liman işletmeciliğinde

Gör. Burcu Buyuran ve Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe Akbulut Mete tarafından Lojistik Programı öğrencilerinin katılımıyla İskenderun LimakPort Uluslarararası Liman İşletmeciliğine teknik gezi düzenlendi.

Teorik olarak gördükleri deniz taşımacılığının pratikte nasıl yürütüldüğünü görebilmek amaçlı düzenlenen gezi ile Lojistik bölümü öğrencileri hem liman işletmeciliği kavramını hem de işleyiş aşamalarının nasıl yürütüldüğünü, kullanılan belgeleri ve ilgili elleçleme ekipmanlarını yerinde gördü.

Limakport Eğitim Şefi Suat Yaşar Dikkaya tarafından Limakport firma tanıtımı, operasyon süreçleri ve yatırım planları ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra, deniz taşımacılığı ile ilgili önemli kavramlar örnekler ile anlatıldı. Limakport Satış Sorumlusu Nilay Güngör tarafından öğrencilere operasyon sahası gezdirilerek elleçleme ekipmanları ayrıntılı olarak açıklandı.

Limakport Satış Sorumlusu Nilay Güngör, şehir dışından ilk olarak GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun teknik gezi kapsamında Limakport'a ziyarette bulunduğunu, bu ziyaretlerin devam etmesinin kendilerini memnun edeceğini belirtti.