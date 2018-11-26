İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAÜN öğrencileri okul boyadı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı ve Resim bölümlerinde Doç.

Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve Araştırma Görevlisi İbrahim Yıldız tarafından yürütülmekte olan “Toplumsal Duyarlılık Projesi” dersi kapsamında okul boyama etkinliği gerçekleştirildi.


Gaziantep Şehitkamil Bahattin Teymur İlkokulu'nun dış cephe duvarları 30 moda ve tekstil tasarım öğrencisi ve 30 resim bölümü öğrencisinin katılımıyla oluşan 60 kişilik bir ekiple boyandı. Etkinlikte,çizgi film karakterlerinden deniz altı dünyasına kadar uzanan ve tamamen hayal ürünü dekoratif çizimlerin yer aldığı duvar boyama etkinliği, ilkokul çağındaki çocukların oldukça dikkatini çekti.


Etkinlik sonunda Bahattin Teymur İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Ataşbaş “Bu kadar iyi bir iş çıkacağını düşünemezdik. Emeğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederiz. Üniversite öğrencileriyle böyle işlere imza atmak bizi ve çocuklarımızı çok mutlu ediyor” diye konuştu.


Ataşbaş, bir başka proje ile de Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini ağırlamak istediğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.