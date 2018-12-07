GAÜN öğrencileri teknik geziye katıldı

Teknik gezi kapsamında Özmermer Un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Özmermer ve çalışanlarından bilgi alan öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri sahada görerek, okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkanı buldu. Un üretebilmek için buğdayın hangi işlemlerden geçerek un haline geldiği ilgili alanlar gezilerek anlatıldı. Başkan Vekili Hasan Özmermer, sanayi ile üniversitenin işbirliğinin artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerle yakından ilgilendi. Hasan Özmermer, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun sektöre nitelikli iş gücü kazandırmasındaki rolünü başarılı bulduğunu değinerek karşılıklı işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, Özmermer Un yönetimine ve çalışanlarına gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.