GAÜN öğrencileri TEKNOFEST'te üstün başarı sergiledi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST2023'te Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri yarışmalarda 7 ödül almaya hak kazandı.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında eğitimde verilen araya rağmen çalışmalarını sürdüren GAÜN takımları TEKNOFEST yarışmalarına 60 takımla katılım sağladı. 20 takımla finallere kalan GAÜN takımları şuana kadar farklı kategorilerde 7 ödül alarak üstün başarı elde etti.

YÖK başkanından övgü

İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda gerçekleşen TEKNFEST2023'te GAÜN takımlarının yer aldığı standı ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrencileri tebrik ederek, GAÜN'ün gerek öğretim üyeleriyle, gerek yöneticileriyle, gerekse öğrencileriyle Yükseköğretim içerisinde gayretleriyle örnek olmaya devam edeceğini söyledi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, GAÜN'ün TEKNOFEST yarışmalarında 60 takımla üniversitelerini temsil etmelerinin fevkalade önemli bir gelişme olduğunu belirterek, öğrencileri yaptıkları projelerden dolayı tebrik etti.

Teknoloji meraklılarının yoğun ilgisinin yanı sıra, özel ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından da ziyaret edilen GAÜN standında katılımcılar, GAÜN öğrencilerinin geliştirdikleri projeler hakkında bilgi aldı.

Depreme rağmen gelen başarı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın depreme rağmen GAÜN öğrencilerinin TEKNOFEST'te gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyleyerek, başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti. Konuşmasında TEKNOFEST'in öneminden bahseden Prof. Dr. Özaydın, “TEKNOFEST makro anlamda genç neslin tamamında bilim ve teknoloji konusunda farkındalık oluşturmaya, Türkiye'nin mühendislik alanlarında yetişmiş insani sermayesini artırmaya katkı sağlamaktadır. TEKNOFEST, bilgi çağı kuşağını yarıştırarak bir taraftan onların yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da yenilikçi milli/yerli teknolojik ürünlerin geliştirilmesinin yolunu açmaktadır" dedi.

Öğrencilerimiz verdiğimiz destekleri karşılıksız bırakmıyor

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise “TEKNOFEST yarışmalarına her yıl yüzlerce öğrenci ve onlarca takım çok sayıda kategoride yarışmalara katılmak için başvuruyorlar. Bu öğrencilerimize atölye ve laboratuvar imkânı sağlıyor, malzeme, cihaz, elektronik kart ve ekipman ihtiyaçlarını da zamanında karşılıyoruz. Öğrencilerimiz de verdiğimiz bu destekleri karşılıksız bırakmıyorlar. TEKNOFEST2023'de depreme rağmen projelerini tamamlayarak yarışmalarda 40 farklı kategoride 20 takımla finale kaldılar. Sonuç olarak çalışmalarını 7 ödül alarak taçlandırdılar ve üniversitemizi en iyi bir şekilde temsil ettiler. Özveri ile çalışarak bu yarışmalara katılan, ödül alan ya da almayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” İfadelerini kullandı.